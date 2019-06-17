В «Орленке» проходит квест по мотивам мультфильма «Защитники»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-17T16:06:34+03:00

Участниками игры стали 150 ребят от 9 до 12 лет из 25 регионов России

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Мальчишки и девчонки преодолели муниципальный, региональный этапы и приехали на финал в «Орлёнок» в составе 26-ти команд по 6 человек в каждой.

В течение смены орлята отрабатывали приёмы комплексной защиты на уроках самбо и занимались спортивным ориентированием на местности, учились оказывать первую медицинскую помощь, проходили туристские тропы, изучали робототехнику и демонстрировали свои знания в экологической и дорожной безопасности. С каждой новой ступенью программы, ребята осваивали необходимые навыки верного поведения на природе, в городе и в виртуальном пространстве.

«Спортивно-образовательная игра в «Орлёнке», прежде всего, раскрывает индивидуальные способности юных защитников. Испытания наполнены творческими, интеллектуальными и спортивными заданиями, где каждый новый этап укрепляет силу духа и выносливость. Здесь, на физкультурно-спортивных площадках Центра, орлята проявляют себя и проверяют свою команду на сплоченность и взаимовыручку, стремятся быть сильными, ловкими и быстрыми. Важно, что уже в раннем возрасте все они понимают пользу здорового образа жизни, сдают нормативы ГТО и вместе формируют позитивные жизненные установки», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Завершит смену финальный квест, который превратит «Орлёнок» в большую игровую площадку. Испытания пройдут по мотивам мультфильма «Защитники». В ходе игры ребятам нужно будет продемонстрировать свою суперсилу и спасти планету Земля от пришельцев.

Организатор: АНО «Мир для детей», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU