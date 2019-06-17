2019-06-17T16:14:11+03:00
Происшествия

В Павловском районе Кубани злоумышленник украл 35 баранов

Теперь ему грозит тюремный срок
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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С территории одной из ферм в станице Старолеушковской пропали 35 баранов. С таким заявлением в дежурную часть Отдела МВД России по Павловскому району обратился работник хозяйства. Он рассказал правоохранителям, что животные содержались в загоне, который утром он обнаружил пустым. Сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных действий удалось выяснить личность злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель, которого задержали по месту проживания. У него в домовладении нашли и изъяли часть похищенных животных, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также установлено, что 10 животных мужчина успел употребить в пищу. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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