2019-06-17T16:21:41+03:00
Звезды

Педагоги Школы-студии МХАТ провели отбор в Краснодаре

Двое участников получили приглашение на второй тур испытаний
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Акция прошла уже в 10-й раз Фото: Иван РоманюкАкция прошла уже в 10-й раз Фото: Иван Романюк
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В Краснодарском театре драмы им. Горького уже в десятый прошла культурная акция «Молодой МХАТ - Кубани 2019». Педагоги московской Школы-студии прибыли на Кубань в поисках молодых талантов, которые смогут без экзаменов поступить в ведущий театральный вуз страны.

Из 70 школьников и студентов на этот раз приглашение на второй тур испытаний, который пройдет в Москве, получили только двое ребят.

Как сообщает «ЮгТаймс», завершением вечера стал показ спектакля студентов Школы-студии МХАТ мастерской Дмитрия Брусникина «Транссиб». Эта постановка создана по мотивам путешествия студентов по самой длинной железной дороге в мире - Транссибирской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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