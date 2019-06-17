2019-06-17T17:34:36+03:00
Экономика

Бонус от «БКС Брокер» - возврат до 4000 рублей на инвестиции

До 28 июня ООО «Компания БКС» проводит акцию, участвуя в которой клиент может получить кэшбэк от 1000 до 4000 рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
ФГ БКС признана одним из крупнейших брокеров на Московской биржеФГ БКС признана одним из крупнейших брокеров на Московской бирже
Изменить размер текста:

Чтобы получить кэшбэк, нужно открыть брокерский счет онлайн. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении «БКС Брокер». Далее необходимо пополнить брокерский счет с карты любого банка. Кстати, в период акции комиссии за пополнение счета не будет. Если на новый счет будет переведено 50 000, 100 000 или 200 000 рублей, то кэшбэк вернется в размере 1000, 2000 или 4000 рублей соответственно.

- Мы стремимся поддержать начинающих инвесторов, разрабатывая надежные условия и удобные инструменты. Они позволят новым клиентам «БКС Брокер» получить выгоду уже на старте их работы на бирже, - отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Кроме того, в июне компания проводит розыгрыш среди новых клиентов, которые пополнили брокерский счет на 100 000 рублей и выше - все они могут выиграть еще 100 000 рублей на инвестиции. Победитель розыгрыша будет определяться каждую неделю.

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав Финансовой группы БКС, которая была основана 24 года назад. ФГ БКС признана одним из крупнейших брокеров на Московской бирже.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетные кубанские семьи получили скидку на проезд в поездах
В Краснодаре ограничат движение по улице им. Покрышкина
В Краснодаре загорелась недостроенная многоэтажка
В Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
В Краснодарском крае уменьшилась задолженность по зарплате
В Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог
Педагоги Школы-студии МХАТ провели отбор в Краснодаре
В Павловском районе Кубани злоумышленник украл 35 баранов
В «Орленке» проходит квест по мотивам мультфильма «Защитники»
На Кубани в воинской части нашли тело 19-летнего солдата-срочника
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»
Две недели без горячей воды: началась профилактика на Краснодарской ТЭЦ
В Новороссийске проходит фестиваль «Театральная гавань»
В Крымском районе на встречке столкнулись две легковушки
В Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки
В Апшеронском районе эвакуатор, который перевозил четыре квадроцикла, упал в реку
На Кубани изъяли около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения
В Тбилисском районе местный житель убил знакомого и покалечил его спутницу
В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
В Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»
Лидеры детских объединений готовятся стать вожатыми в «Орленке»
В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря
На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машине
В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика
В пригороде Новороссийска продолжают восстанавливать энергоснабжение
Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье
На Кубани прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан»