Бонус от «БКС Брокер» - возврат до 4000 рублей на инвестиции

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-17T17:34:36+03:00

До 28 июня ООО «Компания БКС» проводит акцию, участвуя в которой клиент может получить кэшбэк от 1000 до 4000 рублей

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Чтобы получить кэшбэк, нужно открыть брокерский счет онлайн. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении «БКС Брокер». Далее необходимо пополнить брокерский счет с карты любого банка. Кстати, в период акции комиссии за пополнение счета не будет. Если на новый счет будет переведено 50 000, 100 000 или 200 000 рублей, то кэшбэк вернется в размере 1000, 2000 или 4000 рублей соответственно.

- Мы стремимся поддержать начинающих инвесторов, разрабатывая надежные условия и удобные инструменты. Они позволят новым клиентам «БКС Брокер» получить выгоду уже на старте их работы на бирже, - отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Кроме того, в июне компания проводит розыгрыш среди новых клиентов, которые пополнили брокерский счет на 100 000 рублей и выше - все они могут выиграть еще 100 000 рублей на инвестиции. Победитель розыгрыша будет определяться каждую неделю.

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав Финансовой группы БКС, которая была основана 24 года назад. ФГ БКС признана одним из крупнейших брокеров на Московской бирже.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU