2019-06-17T17:48:42+03:00
Общество

В Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки

Тарифы выросли с 17 июня 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: basel.aeroФото: basel.aero
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В Аэропорту Краснодара с 17 июня 2019 года начали действовать новые правила парковки транспорта. Теперь вводится дополнительная плата, которую будут взимать при повторном въезде на территорию стоянки в течение 45 минут после последнего выезда.

- Увеличение и без того высокой цены на парковку вызвано желанием увеличить пропускную способность при въезде и выезде на территорию парковки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Начисляться плата будет с 1-й минуты и составит 250 рублей. Стоит отметить, что стоимость парковки в воздушной гавани краевой столицы является самой дорогой в стране. Неделя стоянки обойдется в 4200 рублей. Оставить свое авто на неделю в «Шереметьево» будет стоить 700 рублей, в «Домодедово»—1400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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