В Краснодаре загорелась недостроенная многоэтажка

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-17T18:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей произошел пожар в строящемся многоэтажном доме.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 17-00. Первые расчеты прибыли к месту в 17-13. На месте работали 4 единицы техники, 2 автолестницы и 2 мотоцикла, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 17-36 огонь был локализован на площади 50 квадратных метров, а в 17-45 полностью ликвидирован. По предварительным данным, возгорание возникло на крыше строящегося многоэтажного здания. О пострадавших ничего не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715143" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре горит строящийся дом.Максим ОСОКИН

Напомним, в Новороссийске вечером 16 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Цемдолина, 8-я щель, на улицах Видова, Тобольская, Анапское шоссе. Причиной стало повреждение на кабельных линиях присоединения 2 и 3, которые находятся на балансе территориальной сетевой организации «НЭСК – электросети». Бригады энергетиков переведены на усиленный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU