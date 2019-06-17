2019-06-17T18:44:30+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по улице им. Покрышкина

Неудобства местным жителям придется терпеть 3 дня
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре завершается ремонт улицы им. Покрышкина. С 20 по 23 июня здесь частично перекроют движение транспорта.

- Вдоль автомобильной дороги по ул. им. Дзержинского от ул. им. Покрышкина (в направлении ул. Кореновской) до жилого дома № 223 будет организовано одностороннее движение автомобилей. За три дня специалисты нанесут разметку, а также установят новые светофоры и дорожные знаки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что перекресток улиц им. Дзержинского и ул. им. Покрышкина очень оживленный. Чтобы снизить аварийность, принято решение исключить выезда транспорта с ул. им. Покрышкина на ул. им. Дзержинского.

Добавим, в 2019-м году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевой столице отремонтируют 50 участков дорог общей протяженностью около 65 км.

Напомним, в Аэропорту Краснодара с 17 июня 2019 года начали действовать новые правила парковки транспорта. Теперь вводится дополнительная плата, которую будут взимать при повторном въезде на территорию стоянки в течение 45 минут после последнего выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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