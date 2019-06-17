Многодетные кубанские семьи получили скидку на проезд в поездах

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-17T19:38:19+03:00

Теперь они смогут путешествовать на 20% дешевле

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Многодетные российские семьи теперь смогут получить 20% скидку на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования. Она предоставляется при покупке билетов взрослым и детям 10-17 лет. Скидка будет действовать в течении июня-июля 2019 года.

– Дети младше пяти лет путешествуют бесплатно, если не занимают отдельное место, а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Оформить билеты по сниженной стоимости можно только предъявив подтверждающий документ.

Стоит отметить, что на Кубани сейчас проживает порядка 74,5 тыс. многодетных семей. За пять лет их стало больше в полтора раза. В таких ячейках общества воспитываются более 245 тысяч ребят.

Также в 2019 году почти 6 млрд рублей направят на реализацию программ, входящих в нацпроект «Демография». Средства пойдут на выплату регионального материнского капитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU