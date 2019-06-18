В школах Краснодара 25 июня пройдут выпускные вечера

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-18T07:14:19+03:00

А девятиклассники будут получать свои аттестаты с 26 по 28 июня

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Подготовку к торжественным мероприятиям по вручению аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов, а также по участию краснодарской делегации в Губернаторском бале выпускников обсудили на аппаратном совещании. Его провел глава Краснодара Евгений Первышов.

В этом году школы Краснодара оканчивают более 5 тысяч одиннадцатиклассников, завершают учебу в 9 классах более 12 тысяч ребят.

- Вручение аттестатов для девятиклассников будет проходить с 26 по 28 июня. Одиннадцатиклассники попрощаются со школами 25 июня. 28 июня в краевом центре перед зданием ЗСК пройдет губернаторский бал выпускников, в котором примут участие 404 учащихся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ряд краснодарских школ, как и в прежние годы, будут проводить торжественные мероприятия в Домах культуры, концертных залах и филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU