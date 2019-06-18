Минздрав объяснил большое число онкозаболеваний на Кубани

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-18T07:40:10+03:00

Краснодарский край стал одним из лидеров по уровню заболевания раком

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Минздрав РФ назвал регионы с самыми высокими показателями распространенности злокачественных новообразований. В топ-3 попали Курская область, Мордовия и Краснодарский край.

Как заявили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Большое число онкобольных в Краснодарском крае зафиксировано из-за высокой активности солнца и переезжающих в регион пенсионеров.

- Ультрафиолетовые лучи, увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других, субъектах, - отметил главный онколог Краснодарского края Роман Мурашко.

У 60 процентов зарегистрированных в прошлом году пациентов, злокачественные новообразования выявлены на начальных стадиях, что дает возможность полностью победить рак. И этот показатель в крае выше, чем в среднем по России.

На Кубани работают пять онкодиспансеров - в Краснодаре, Ейске, Армавире, Сочи и Новороссийске. Также в ближайшее время откроются новые центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в них будет проводиться химиотерапевтическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU