Температура морской воды 18 июня 2019: комфортнее всего купаться на пляжах Анапы

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-18T08:34:38+03:00

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«Комсомольская правда» – Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелас вода на курортах Краснодарского края.

Во всех морских городах температура воды вот уже который день держится на уровне 24-25 градусов тепла. Причиной высокой для этого времени температуры воды стало очень активное солнце, которое прогрело воздух до значений, превышающих средних многолетние на 4-5 градусов.

Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 18 июня, будет в Темрюке и Ейске. Здесь водичка прогрелась до 26 градусов тепла.

На Черноморском побережье самая теплая вода в Анапе – 25,4 градусов, в Туапсе, Геленджике, Джубге - на 0,3 градуса меньше – 25,1, в Новороссийске прогрелась до 25 градусов. Самая холодная водичка сегодня в Сочи – 24,5 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра края, на Черноморском побережье на юге местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, в районе Новороссийска до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU