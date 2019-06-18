СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-18T08:54:25+03:00

На Кубани разберутся в нарушениях c лекарствами для льготников Фото: Архив "КП"

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По поручению Председателя СК России в управлении по Краснодарскому краю проверят сведения о проблеме с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами. Эта информация ранее появилась в СМИ.

- В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблемах с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами в регионах страны. Там говорилось о том, что житель Щербиновского района, имеющий онкологические заболевание, уже четыре месяца не получает необходимый ему препарат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Краевым следственным управлением по данным фактам незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении по краю. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU