Районы Краснодарского края получили 11 автомобилей скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-18T09:02:56+03:00

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В районы Краснодарского края передали 11 автомобилей скорой помощи. Ключи от новых машин главврачам больниц вручили вице-губернатор Анна Минькова и заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.

- По два автомобиля получили Кавказский, Динской и Крымский районы, по одному подарено Абинскому, Кореновскому, Красноармейскому, Тбилисскому и Усть-Лабинскому районам. Все машины оснащены самым современным оборудованием и мощными системами кондиционирования. На транспорт выделили 30 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Каждый год служба скорой помощи региона совершает два миллиона выездов. Почти шесть тысяч в день, в выходные и праздники. Краевые специалисты в прошлом году проконсультировали более 30 тысяч жителей, шесть тысяч тяжелобольных со всего края были доставлены в ведущие клиники региона.

ИСТОЧНИК KP.RU