2019-06-18T09:02:56+03:00
Здоровье

Районы Краснодарского края получили 11 автомобилей скорой помощи

На покупку машин выделили свыше 30 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В районы Краснодарского края передали 11 автомобилей скорой помощи. Ключи от новых машин главврачам больниц вручили вице-губернатор Анна Минькова и заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков.

- По два автомобиля получили Кавказский, Динской и Крымский районы, по одному подарено Абинскому, Кореновскому, Красноармейскому, Тбилисскому и Усть-Лабинскому районам. Все машины оснащены самым современным оборудованием и мощными системами кондиционирования. На транспорт выделили 30 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Каждый год служба скорой помощи региона совершает два миллиона выездов. Почти шесть тысяч в день, в выходные и праздники. Краевые специалисты в прошлом году проконсультировали более 30 тысяч жителей, шесть тысяч тяжелобольных со всего края были доставлены в ведущие клиники региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курганинском районе мужчина выращивал во дворе коноплю
«Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования
В Мостовском районе мужчины украли части станка по добыче природных ресурсов
В Краснодаре пройдет международный фестиваль-конкурс камерной музыки
До конца года в Краснодаре отменят несколько автобусных маршрутов
В Геленджике полицейские помогли локализовать пожар и спасти местных жителей
В Сочи продлят маршрут автобуса №3
На Кубани разберутся в нарушениях c лекарствами для льготников
Температура морской воды 18 июня 2019: комфортнее всего купаться на пляжах Анапы
В Краснодаре появится карта «Агентов добрых дел»
Минздрав объяснил большое число онкозаболеваний на Кубани
В школах Краснодара 25 июня пройдут выпускные вечера
Многодетные кубанские семьи получили скидку на проезд в поездах
В Краснодаре ограничат движение по улице им. Покрышкина
В Краснодаре загорелась недостроенная многоэтажка
В Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Бонус от «БКС Брокер» - возврат до 4000 рублей на инвестиции
В Краснодарском крае уменьшилась задолженность по зарплате
В Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог
Педагоги Школы-студии МХАТ провели отбор в Краснодаре