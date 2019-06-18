В Сочи продлят маршрут автобуса №3

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-18T09:17:14+03:00

В этом общественном транспорте проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой

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Сегодня, 18 июня, маршрут №3 будет обслуживать новый перевозчик, а также изменится и схема движения.

- Автобусы будут следовать от остановки «Д/с №44» на улицы Вишневой, далее по Макаренко, затем через железнодорожный вокзал Мацеста и до улицы Аллея Челтенхэма (остановка «Старая Мацеста»), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Маршрут будут обслуживать автобусы средней вместимости. В салонах имеются камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления текущей и следующей остановки. Для удобства пассажиров проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой.

Напомним, в Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки. Тарифы выросли с 17 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU