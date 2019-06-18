2019-06-18T09:17:14+03:00
Общество

В Сочи продлят маршрут автобуса №3

В этом общественном транспорте проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июня, маршрут №3 будет обслуживать новый перевозчик, а также изменится и схема движения.

- Автобусы будут следовать от остановки «Д/с №44» на улицы Вишневой, далее по Макаренко, затем через железнодорожный вокзал Мацеста и до улицы Аллея Челтенхэма (остановка «Старая Мацеста»), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Маршрут будут обслуживать автобусы средней вместимости. В салонах имеются камеры видеонаблюдения, электронные табло и автоинформаторы для объявления текущей и следующей остановки. Для удобства пассажиров проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой.

Напомним, в Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки. Тарифы выросли с 17 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курганинском районе мужчина выращивал во дворе коноплю
«Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования
В Мостовском районе мужчины украли части станка по добыче природных ресурсов
В Краснодаре пройдет международный фестиваль-конкурс камерной музыки
До конца года в Краснодаре отменят несколько автобусных маршрутов
В Геленджике полицейские помогли локализовать пожар и спасти местных жителей
Районы Краснодарского края получили 11 автомобилей скорой помощи
На Кубани разберутся в нарушениях c лекарствами для льготников
Температура морской воды 18 июня 2019: комфортнее всего купаться на пляжах Анапы
В Краснодаре появится карта «Агентов добрых дел»
Минздрав объяснил большое число онкозаболеваний на Кубани
В школах Краснодара 25 июня пройдут выпускные вечера
Многодетные кубанские семьи получили скидку на проезд в поездах
В Краснодаре ограничат движение по улице им. Покрышкина
В Краснодаре загорелась недостроенная многоэтажка
В Аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Бонус от «БКС Брокер» - возврат до 4000 рублей на инвестиции
В Краснодарском крае уменьшилась задолженность по зарплате
В Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог
Педагоги Школы-студии МХАТ провели отбор в Краснодаре