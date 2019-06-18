2019-06-18T09:38:27+03:00
Происшествия

В Геленджике полицейские помогли локализовать пожар и спасти местных жителей

С помощью громкой связи, установленной на служебном транспорте, они оповестили граждан о ЧП
Александра ПОДУШКО
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Сотрудники патрульно-постовой службы - младший лейтенант полиции Георгий Биазрашвили, младший сержант полиции Руслан ДавыдовСотрудники патрульно-постовой службы - младший лейтенант полиции Георгий Биазрашвили, младший сержант полиции Руслан Давыдов
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В дежурную часть Геленджика поступила благодарность от местной жительницы в адрес сотрудников полиции за помощь при тушении пожара.

Сотрудники патрульно-постовой службы - младший лейтенант полиции Георгий Биазрашвили, младший сержант полиции Руслан Давыдов, а также инспекторы ОГИБДД лейтенант полиции Евгений Тяпаев, старший лейтенант полиции Валерий Берестнев были на маршруте патрулирования. Они заметили густой дым над частным сектором, который находится на улице Приморской.

Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили, что горят жилые постройки на территории одного из частных домов, и сообщили об этом в пожарную часть.

Инспекторы ОГИБДД лейтенант полиции Евгений Тяпаев, старший лейтенант полиции Валерий Берестнев

Инспекторы ОГИБДД лейтенант полиции Евгений Тяпаев, старший лейтенант полиции Валерий Берестнев

- Мы поняли, что по периметру от места возгорания находятся жилища и гостиница. Раннее утро, жильцы и постояльцы могут спать и не знать о грозящей опасности. Нужно было срочно предпринимать меры к спасению людей, - рассказал младший лейтенант полиции Георгий Биазрашвили.

Правоохранители с помощью громкой связи, установленной на служебном авто, оповестили граждан о пожаре. Также они разбудили хозяев горящего дома и вывели их. Полицейские начали тушить пожар до приезда сотрудников специальных служб.

Во время пожара никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, руководством ОМВД России по городу Геленджику рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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