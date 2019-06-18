До конца года в Краснодаре отменят несколько автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-18T09:52:21+03:00

Информация об этом содержится в постановлении главы Краснодара

Изменить размер текста: A A

До конца года в краевой столице уберут с маршрута № 68, 74, 32, 85 и 183А. Информация об этом содержится в постановлении главы Краснодара, которое опубликовано на официальном сайте администрации города.

Глава города Евгений Первышов внес изменения в постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах Краснодара на 2016–2020 годы».

До 31 декабря уберут с маршрута автобусы: № 68 «НСТ «Градостроитель»» – станица Елизаветинская», № 74 «НСТ «Речник» - Елизаветинская», № 32 «Юбилейный микрорайон – ул. 3-я Трудовая», № 85 «Калинина – ул. Тепличная» и № 183А «Поселок Березовый – Елизаветинская, Восточная».

Автобус № 121А «поселок «Вишневый сад» - Мегацентр «Красная площадь»» - хутор Черников и автобусы № 4 «микрорайон Губернский - гипермаркет «Лента»» изменят схему движения.

Подробно путь их следования можно посмотреть приложении к документу.

ИСТОЧНИК KP.RU