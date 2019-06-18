2019-06-18T10:04:32+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет международный фестиваль-конкурс камерной музыки

Прием заявок для участия продлится до 9 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Кубанская столица примет X Открытый международный фестиваль-конкурс камерной музыки. «Краснодарская камерата» пройдет в институте культуры с 8 по 10 октября.

Заявки на участие принимаются до 9 сентября. В заочном этапе необходимо отправить видео своего выступления и документы, очный этап состоится на базе самого вуза.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, оценивать конкурсантов будут в четырех номинациях: «камерный ансамбль», «фортепианный ансамбль», «вокальный ансамбль» и «искусство аккомпанемента». Участников также разделят по четырем возрастным категориям.

- В институте культуры пройдут конкурсные прослушивания, мастер-классы членов жюри, концерты ведущих исполнителей камерных жанров, торжественное награждение победителей, концерт лауреатов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявки на участие принимаются на электронную почту cameratacompetition19@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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