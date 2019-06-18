2019-06-18T10:17:50+03:00
Происшествия

В Мостовском районе мужчины украли части станка по добыче природных ресурсов

Металл они успели сдать в пункт приема
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе мужчины украли части станка по добыче природных ресурсовВ Мостовском районе мужчины украли части станка по добыче природных ресурсовФото: Архив "КП"
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В Мостовском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей станицы Баракаевской по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

- В полицию обратился работник местной нефтегазовой компании. Он сообщил о пропаже с двух скважин, расположенных на территории предприятия, частей станка по добыче природных ресурсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что злоумышленники незаконно проникли на территорию организации, срезали металлоконструкции, после чего скрылись. Вскоре их задержали и доставили в отдел полиции, где они пояснили, что сдали похищенные конструкции в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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