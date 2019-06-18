В Курганинском районе мужчина выращивал во дворе коноплю

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-18T10:39:24+03:00

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Правоохранители Курганинского района оперативным путем получили информацию о том, что один из жителей станицы Петропавловской незаконно выращивает на территории своего дома марихуану.

В ходе обыска нежилых помещений и строений на территории жилища, а также приусадебного участка 47-летнего мужчины полицейские нашли 26 кустов растений. Их отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они относятся наркосодержащим.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления как средство от бессонницы.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU