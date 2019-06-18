2019-06-18T11:19:45+03:00
Происшествия

В Новороссийске ребенок оставил в электричке вещи

Уже через несколько часов их вернули сотрудники транспортной полиции
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске ребенок оставил в электричке вещиВ Новороссийске ребенок оставил в электричке вещиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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- Вместе со своими воспитанниками тренер баскетбольной команды, приехала в город-герой на соревнования на электропоезде сообщением Ростов-Новороссийск. Кто-то из ребят, когда выходил из поезда, оставил в вагоне сумку с личными вещами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Благодаря сотрудникам группы по делам несовершеннолетних, которые в этот день сопровождали эту группу детей, вещи вернули в считанные часы, до того, как успели обнаружить пропажу.

Вскоре жительница Ростов-на-Дону прислала благодарность на имя начальника Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковника полиции Олега Абрамов.

- Спасибо сотрудникам транспортной полиции за то, что нашли наши вещи быстрее, чем мы сами обнаружили пропажу! Очень радует, что есть такие добросовестные полицейские, которые защищают нас от различных неприятностей. Чтобы не говорили о работе полиции, уверена, порядочных значительно больше, чем недобросовестных! - отметила в своем письме жительница Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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