Кубанский спортсмен взял «серебро» первенства Европы по современному пятиборью

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-18T11:34:29+03:00

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В литовском Каунасе завершилось первенство Европы по современному пятиборью среди кадетов. Соревнование состоит из четырех дисциплин - плавания, фехтования, бега и стрельбы. В современном четырехборье в официальных соревнованиях соревнуются кадеты «А» в возрасте до 19 лет.

- В составе российской сборной на этих соревнованиях выступали два представителя Краснодарского края – Кирилл Ахрамович и Антон Гадецкий. Наиболее успешно выступил Ахрамович. Он отличился в первом виде программы первенства – эстафете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Сборная заняла четвертое место в плавании и третье - в фехтовании. В беге со стрельбой кубанские спортсмены выступили лучше своих конкурентов. Но итальянцев им догнать не удалось, они завоевали серебряные медали.

Тренирует Кирилла Ахрамовича Виктор Чистяков.

ИСТОЧНИК KP.RU