Максим Галкин подарил 10-летней гимнастке щенка на шоу «Лучше всех»
Юная гимнастка из станицы Отрадной Краснодарского края засветилась в шоу «Лучше всех», которое транслируют на Первом канале. Его героями становятся - самые одаренные, непосредственные и обаятельные участники. Свою минуту славы получила и 10-летняя Александрина Дашкова.
С первых минут появления на импровизированной сцене девочка растрогала ведущего шоу . Для его детей Александрина подготовила милые игрушки. Слона и кролика красавица сшила сама.
- Это мне? - удивился Максим Галкин. - Спасибо! Хоть что-то с этой программы унесу.
Александрина подарила Максиму Галкину игрушки для его детей, которые сшила сама.
Затем девочка рассказала о своем необычном имени. Ее маму зовут Ирина, а папу - Александр. Родители решили их соединить и получилось - Александрина.
Воздушной гимнастикой школьница занимается с семи лет. В основном, она выступает на высоте 5-6 метров.
Александрина и Максим Галкин.
- На кубе работаю со страховкой, а на петлях и кольце - без. Мне совсем нестрашно. Так легко выступать, словно паришь в воздухе, - рассказывала Александрина в шоу.
- А какая у тебя мечта? - спросил Максим Галкин.
- Очень хочу собаку, джек-рассел-терьера. Я бы назвала ее Джина, - поделилась девочка и начала готовиться к своему выступление.
Когда девочка поднялась в воздух, зрители затаили дыхание.
Под песню Полины Гагариной «Попроси у облаков» Александрина взмыла в небо на кубе и начала выполнять просто невероятные вещи. Зрители смотрели, затаив дыхание. Она делала шпагаты в воздухе, висела вниз головой, держась лишь одной ногой. Словом, своим выступлением гимнастка покорила всех.
После минуты славы Максим Галкин решил исполнить мечту девочки и подарил ей щенка.
Веселая гимнастка Александрина Дашкова Видео: vk.com/1tv_deti.
ИСТОЧНИК KP.RU