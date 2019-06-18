Максим Галкин подарил 10-летней гимнастке щенка на шоу «Лучше всех»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-18T12:01:58+03:00

Александрина Дашкова из Краснодарского края покорила зрителей своим выступлением в воздухе [фото, видео]

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Юная гимнастка из станицы Отрадной Краснодарского края засветилась в шоу «Лучше всех», которое транслируют на Первом канале. Его героями становятся - самые одаренные, непосредственные и обаятельные участники. Свою минуту славы получила и 10-летняя Александрина Дашкова.

С первых минут появления на импровизированной сцене девочка растрогала ведущего шоу . Для его детей Александрина подготовила милые игрушки. Слона и кролика красавица сшила сама.

- Это мне? - удивился Максим Галкин. - Спасибо! Хоть что-то с этой программы унесу.

Александрина подарила Максиму Галкину игрушки для его детей, которые сшила сама.

Затем девочка рассказала о своем необычном имени. Ее маму зовут Ирина, а папу - Александр. Родители решили их соединить и получилось - Александрина.

Воздушной гимнастикой школьница занимается с семи лет. В основном, она выступает на высоте 5-6 метров.

Александрина и Максим Галкин.

- На кубе работаю со страховкой, а на петлях и кольце - без. Мне совсем нестрашно. Так легко выступать, словно паришь в воздухе, - рассказывала Александрина в шоу.

- А какая у тебя мечта? - спросил Максим Галкин.

- Очень хочу собаку, джек-рассел-терьера. Я бы назвала ее Джина, - поделилась девочка и начала готовиться к своему выступление.

Когда девочка поднялась в воздух, зрители затаили дыхание.

Под песню Полины Гагариной «Попроси у облаков» Александрина взмыла в небо на кубе и начала выполнять просто невероятные вещи. Зрители смотрели, затаив дыхание. Она делала шпагаты в воздухе, висела вниз головой, держась лишь одной ногой. Словом, своим выступлением гимнастка покорила всех.

После минуты славы Максим Галкин решил исполнить мечту девочки и подарил ей щенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715244" frameborder="0"></iframe> Веселая гимнастка Александрина Дашкова Видео: vk.com/1tv_deti.

ИСТОЧНИК KP.RU