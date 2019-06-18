2019-06-18T11:49:25+03:00
Общество

В Сочи назначили нового начальника управления гражданской обороны и защиты населения

Им стал Владимир Кондратенко
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Сегодня, 18 июня, глава курорта Анатолий Пахомов объявил о кадровых перестановка в администрации Сочи. Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения назначен Владимир Кондратенко.

Как сказал мэр, прежний руководитель управления Александр Агафонов отработал честно, добросовестно. При нем был увеличен фронт работы. Владимир Владимирович будет эту работу продолжать.

- Владимир Кондратенко имеет два высших образования. В 1984 году он закончил Саратовское высшее военно-командное училище МВД России имени Дзержинского, в 2013 - Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Волгограде он трудился на руководящих должностях, занимал пост заместителя главы муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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