2019-06-18T12:00:58+03:00
Происшествия

В Кавказском районе чиновники выплатят штраф за халатное рассмотрение обращений граждан

Административные дела возбудили в отношении 17 должностных лиц
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кавказском районе чиновники выплатят штраф за халатное рассмотрение обращений гражданВ Кавказском районе чиновники выплатят штраф за халатное рассмотрение обращений гражданФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Ведомство выявило множество нарушений.

- В отношении 17 виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), среди которых глава Кропоткинского городского поселения, заместители главы муниципального образования Кавказский район, специалисты администрации городского поселения, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора, отдела внутренних дел и службы судебных приставов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновники привлечены к административной ответственности, каждый из них выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыловском районе мужчина выплатит штраф за распространение экстремистских материалов
На Кубани число отелей по системе «все включено» выросло на 30 процентов
В Туапсе полицейский полез разнимать драку и получил сотрясение мозга
В Новороссийске женщине ампутировали ногу из-за ошибки механизатора морского торгового порта
В администрации Краснодара внедрят принцип бережливого производства
Белореченском районе прошли соревнования по велосипедному спорту
На Кубани появится специальный фонд для завершения долгостроев
ЧП в Черном море: Туриста на надувном матрасе унесло в открытые воды
В Сочи руководитель следственного отдела на транспорте принял экзамен у студентов
В Анапе объявлен режим высокой пожароопасности
В Краснодаре пройдет первенство региона по гребле на байдарках и каноэ
В Краснодаре 30-летний мужчина организовал в квартире нарколабораторию
Максим Галкин подарил 10-летней гимнастке щенка на шоу «Лучше всех»
В Сочи назначили нового начальника управления гражданской обороны и защиты населения
Кубанский спортсмен взял «серебро» первенства Европы по современному пятиборью
В Новороссийске ребенок оставил в электричке вещи
В пруду Новокубанска утонула 11-летняя девочка
В Курганинском районе мужчина выращивал во дворе коноплю