СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-18T12:00:58+03:00

В Кавказском районе чиновники выплатят штраф за халатное рассмотрение обращений граждан Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Ведомство выявило множество нарушений.

- В отношении 17 виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), среди которых глава Кропоткинского городского поселения, заместители главы муниципального образования Кавказский район, специалисты администрации городского поселения, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора, отдела внутренних дел и службы судебных приставов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновники привлечены к административной ответственности, каждый из них выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU