2019-06-18T13:04:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре 30-летний мужчина организовал в квартире нарколабораторию

Он установил в доме две палатки, которые оборудовал специальной теплоизоляцией, вентиляцией и искусственным освещением
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В Краснодаре сотрудники полиции провели обыск в квартире 30-летнего местного жителя, дом которого находится на улице Бургасской. У него нашли более килограмма «каннабиса», 12 кустов конопли, а также фасовочные пакеты, электронные весы и курительное приспособление.

- Мужчина рассказал, что выращивал марихуану для медицинских целей, а не для распространения или сбыта. В одной из комнат краснодарец установил две палатки, которые оборудовал специальной теплоизоляцией, вентиляцией и искусственным освещением для культивирования конопли, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Курганинском районе мужчина выращивал во дворе коноплю. На его приусадебном участке обнаружили 26 кустов растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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