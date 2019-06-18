2019-06-18T12:22:18+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет первенство региона по гребле на байдарках и каноэ

Участие в турнире примут 127 спортсменов в возрасте до 17 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Краснодаре на базе краевого Центра олимпийской подготовки пройдет первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок.

- Соревнования проводятся в одиночках и двойках на дистанциях 200 метров, 500 метров, 1000 метров, 5000 метров, в эстафете - на 200 метров, а также заездах в лодках «Дракон» - на 200 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Участие в турнире примут 127 спортсменов в возрасте до 17 лет из Брюховецкого, Динского, Староминского и Тимашевского районов, а также из кубанской столицы.

По итогам соревнований сформируют региональную сборную для участия в IX летней Спартакиаде учащихся России. Она состоится в Энгельсе в третьей декаде июля.

Напомним, кубанский спортсмен взял «серебро» первенства Европы по современному пятиборью. Тренирует Кирилла Ахрамовича Виктор Чистяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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