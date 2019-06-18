2019-06-18T13:45:21+03:00
Туризм

В Анапе объявлен режим высокой пожароопасности

Отдыхающим запретили разжигать костры
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Олег РУКАВИЦЫНФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Анапе ожидается пожароопасность 4 класса. 18 июня высока вероятность возникновения природных пожаров. Об этом предупреждают власти города-курорта.

Стоит сказать, надежды на то, что небесная канцелярия поможет кубанским пожарным в работе, мало. Последние пару недель столбики термометров уже не опускались ниже 30 градусов. В такие дни даже легкий ветерок превратит маленькую искру в пламя.

- Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой! - сообщают в администрации Анапы.

Кроме того, спасатели просят отдыхающих и жителей курорта не разводить костры в лесу и на берегах рек, возле дорог или на пустырях, не бросать на землю непотушенные сигареты.

В случае возникновения ЧС, заливайте огонь водой или засыпайте его землей, вызовите спасателей.

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За шашлычок на природе можно получить штраф

С 1 апреля в Краснодарском крае действует особый противопожарный режим. А это значит, что категорически нельзя жечь костры, мусор и траву. В эту категории попадают и шашлыки на мангале - без открытого огня здесь не обойдешься. За это полагается административное наказание. На страже порядка - инспектор пожнадзора. Если вас поймают на горяченьком, то выпишут штраф. Сумма его не маленькая – от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических - до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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