В Сочи руководитель следственного отдела на транспорте принял экзамен у студентов
17 июня в Сочи руководитель Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте принял экзамены у студентов.
Председатель аттестационной комиссии Владимир Ротов отметил, что уровень подготовки выпускников Сочинского финансово-юридического колледжа полностью отвечает требованиям Федерального государственного стандарта по специальности. Также он ребят с успешной сдачей экзаменов и пожелал успехов в работе.
- После он дал студентам небольшую лекцию в рамках акции «Безопасное лето». Он рассказал и обучил их необходимым правилам коммуникации в социальных сетях, личной безопасности на водных объектах, дорогах и пешеходных зонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУT СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU