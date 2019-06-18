2019-06-18T12:34:01+03:00
Общество

В Сочи руководитель следственного отдела на транспорте принял экзамен у студентов

Владимир Ротов отметил, что выпускники юридического факультета обладают хорошими знаниями в этой области
Александра ПОДУШКО
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Фото: Южного СУT СК РоссииФото: Южного СУT СК России
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17 июня в Сочи руководитель Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте принял экзамены у студентов.

Председатель аттестационной комиссии Владимир Ротов отметил, что уровень подготовки выпускников Сочинского финансово-юридического колледжа полностью отвечает требованиям Федерального государственного стандарта по специальности. Также он ребят с успешной сдачей экзаменов и пожелал успехов в работе.

- После он дал студентам небольшую лекцию в рамках акции «Безопасное лето». Он рассказал и обучил их необходимым правилам коммуникации в социальных сетях, личной безопасности на водных объектах, дорогах и пешеходных зонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУT СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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