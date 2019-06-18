2019-06-18T12:44:51+03:00
Общество

На Кубани появится специальный фонд для завершения долгостроев

Его работа будет финансироваться за счет средств федерального и краевого бюджетов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Поправки в федеральный закон о долевом строительстве позволят внедрить новый механизм для работы с проблемными объектами. Это обсудили сегодня на совещании. После принятия поправок во втором и третьем чтении будет создан региональный фонд, он будет финансироваться за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Эта организация привлечет строительную компанию, которая займется завершением строительства ЖК. А все свободные площади при этом станут собственностью фонда.

Как заявил вице-губернатор края Андрей Алексеенко, в 2020 году планируется приступить к строительно-монтажным работам в «сложных» ЖК.

- На совещании рассматривалась ситуация с ЖК «Мир», «Луч» и «Заря» в Краснодаре. Строительство объектов осуществляло ООО «Юг-Стройка». Всего по проекту там предполагалось ввести в эксплуатацию 3 572 квартиры. Строительство было приостановлено на этапе завершения монолитных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В отношении застройщика возбуждено несколько уголовных дел, а сама компания проходит процедуру банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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