Белореченском районе прошли соревнования по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-18T13:01:51+03:00

Участие в соревнованиях приняли 70 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет

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В окрестностях Белореченска прошли традиционные краевые соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». В этом году участие в соревнованиях приняли 70 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет из шести муниципалитетов Кубани и Адыгеи.

- Награды на счету Анастасии Кириченко из Гулькевичского района, брюховчанина Ильи Земенова, краснодарки Дарьи Гуровой, выселковца Даниила Нижегородцева и белореченца Евгения Сердюкова, - сообщили в пресс-службе минспорта Кубани.

Напомним, в литовском Каунасе завершилось первенство Европы по современному пятиборью среди кадетов. Соревнование состоит из четырех дисциплин - плавания, фехтования, бега и стрельбы. В составе российской сборной на этих соревнованиях выступали два представителя Краснодарского края – Кирилл Ахрамович и Антон Гадецкий. Наиболее успешно выступил Ахрамович.

ИСТОЧНИК KP.RU