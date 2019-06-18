В администрации Краснодара внедрят принцип бережливого производства

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-18T13:13:20+03:00

Уже провели обучающий семинар для руководящего звена мэрии и депутатов городской Думы

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В Краснодаре запускают федеральный пилотный проект «Бережливое правительство». Он разработан при содействии госкорпорации «Росатом». Организатор проекта Владимир Арженцов провел обучающий семинар для руководящего звена администрации и депутатов городской Думы.

- Пилотный проект «Бережливое правительство» внедряется в нескольких регионах страны, сейчас к нему подключается и Кубань. На территории региона площадками для его проведения стали Краснодар и Лабинский район, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Философия бережливого производства основана на постоянном совершенствовании рабочих процессов, непрерывном поиске путей оптимизации и устранения потерь. Это помогает повышать производительность труда за счет экономии времени и ресурсов в администрации города.

Напомним, на Кубани появится специальный фонд для завершения долгостроев. Его работа будет финансироваться за счет средств федерального и краевого бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU