2019-06-18T13:27:41+03:00
Общество

В Туапсе полицейский полез разнимать драку и получил сотрясение мозга

На драчуна составили протокол по статье «Мелкое хулиганство»
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Полицейского уже выписали из больницы.Полицейского уже выписали из больницы.
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Инцидент произошел в Туапсе около кафе «Маринад». Там между мужчинами завязалась драка. В этот момент на дежурстве был местный инспектор группы охраны общественного порядка 25-летний Владимир Д, который попытался разнять драчунов.

В этот момент на него переключился 19-летний Владимир Мачуга. Несколькими ударами он довел правоохранителя до больничной койки.

Драчуна отправили в специальное помещение для задержанных лиц.

Драчуна отправили в специальное помещение для задержанных лиц.

- В мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носа, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице Туапсе. - Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Известно, что сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде, был трезв.

- В отношении Мачуга Владимира составлен административный протокол ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сейчас парень находится в специальном помещении для задержанных лиц, - прокомментировал источник в правоохранительных органах. - Материал будет направлен в Туапсинский СО СУ СК России по краю для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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