В Новороссийске женщине ампутировали ногу из-за ошибки механизатора морского торгового порта

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-18T13:24:27+03:00

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В Новороссийске 12 июня на причале Широкого пирса № 2 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» при производстве работ по подаче груза 52-летний мужчина нарушил правила безопасности. Он трудился в зоне нахождения людей.

Как выяснилось, тягач с грузом наехал на сотрудницу организации. В результате из-за полученных повреждений ей ампутировали правую ногу.

- В отношении 52-летнего механизатора Новороссийского морского торгового порта возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU