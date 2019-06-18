«Подлог животного»: В Краснодаре подозревают кинолога в краже служебной собаки

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-18T16:28:39+03:00

Заподозрили это, когда у другого пса не нашли чип

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Это история произошла в Новокубанске. В местном МВД провели проверку в отношении 31-летнего кинолога Николая Ф.

А провели по факту предоставления на учебно – тренировочные сборы в Сочи служебной собаки по кличке Альбатрос.

- При проверке наличия микрочипа сканером его не прочитал, при рентгеноскопии микрочип не обнаружен, - пояснил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Этот пес не является служебным.

Куда делся Альбатрос, вопрос пока риторический. Сам кинолог говорил, что пса не похищал.

- Собака, вероятно, самостоятельно вычесала микрочип, - пояснил кинолог.

Известно, что в ОВД Николай работает с 2017 года, а кинологом стал в 2018 году.

В следственный комитет отправлены материалы для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU