«Подлог животного»: В Краснодаре подозревают кинолога в краже служебной собаки
Это история произошла в Новокубанске. В местном МВД провели проверку в отношении 31-летнего кинолога Николая Ф.
А провели по факту предоставления на учебно – тренировочные сборы в Сочи служебной собаки по кличке Альбатрос.
- При проверке наличия микрочипа сканером его не прочитал, при рентгеноскопии микрочип не обнаружен, - пояснил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Этот пес не является служебным.
Куда делся Альбатрос, вопрос пока риторический. Сам кинолог говорил, что пса не похищал.
- Собака, вероятно, самостоятельно вычесала микрочип, - пояснил кинолог.
Известно, что в ОВД Николай работает с 2017 года, а кинологом стал в 2018 году.
В следственный комитет отправлены материалы для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU