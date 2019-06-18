СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-18T13:51:48+03:00

В Крыловском районе мужчина выплатит штраф за распространение экстремистских материалов Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Крыловского района провела мониторинг Интернета. На странице 42-летнего местного жителя в одной из социальных сетей хранилась информация и видеофайлы, относящиеся к экстремистским материалам.

Широкий круг пользователей имел доступ к этим сведениям, которые направлены на разжигание социальной, расовой и религиозной розни.

- В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики), ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов). Он выплатит несколько штрафов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокураторы Краснодарского края.

После проверки запрещенные материалы мужчина удалил со своей страницы самостоятельно.

Напомним, в Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика. Запрещенные материалы мужчина удалил самостоятельно

ИСТОЧНИК KP.RU