В Крыловском районе мужчина выплатит штраф за распространение экстремистских материалов
Прокуратура Крыловского района провела мониторинг Интернета. На странице 42-летнего местного жителя в одной из социальных сетей хранилась информация и видеофайлы, относящиеся к экстремистским материалам.
Широкий круг пользователей имел доступ к этим сведениям, которые направлены на разжигание социальной, расовой и религиозной розни.
- В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики), ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов). Он выплатит несколько штрафов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокураторы Краснодарского края.
После проверки запрещенные материалы мужчина удалил со своей страницы самостоятельно.
Напомним, в Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика. Запрещенные материалы мужчина удалил самостоятельно
ИСТОЧНИК KP.RU