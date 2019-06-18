2019-06-18T14:07:12+03:00
Общество

Град повредил сельхозугодья в трех районах Краснодарского края

Сейчас подсчитывается ущерб
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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С неба буквально сыпались ледяные камни.С неба буквально сыпались ледяные камни.
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Минсельхоз Кубани вместе с муниципальными органами управления АПК сейчас осматривают сельхозпредприятия края, пострадавшие от града. Напомним, 8 июня стихия обрушилась на Красноармейский район, 12 июня крупный град выпал в Абинском и Крымской районах. Сейчас в этих муниципалитетах подсчитывают ущерб.

Как сообщает Юг Times, повреждения были зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Предварительно, в Абинском районе, град повредил сады общей площадью 1,5 тысячи гектаров. В Крымском районе от непогоды пострадало более 70 гектаров плодовых культур. А в Красноармейском районе повреждены посевы зерновых культур на площади свыше тысячи гектаров.

Информация по повреждениям уточняется, а также проводится оценка финансового ущерба предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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