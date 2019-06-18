2019-06-18T16:07:17+03:00
Общество

Двух краснодарцев осудят за хищение медоборудования для перинатального центра в Сочи

Поставщика обманули на 77 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух краснодарцев. Их обвиняют в хищении медицинского оборудования для перинатального центра в Сочи.

По версии следствия, в 2016 году 42-летний директор ООО «СК «Кубань» и 64-летний финансовый директор компании по своему усмотрению распорядились бюджетными деньгами.

- При этом указанные лица не сообщили о невыполнении ими обязательств по оплате медицинского оборудования поставщику, предоставив лишь возможность убедиться в его фактическом наличии, - поясняют в прокуратуре Краснодарского края.

Это и послужило основанием для подписания актов выполненных работ, после которых на счет «СК «Кубань» были перечислены более 77 миллионов рублей.

Позднее, правда, поставщик, не получив оплату, договор расторг в арбитражном суде.

Вину в совершении преступления обвиняемые не признали. Им избрали меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Преступление выявлено ФСБ по Краснодарскому краю.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

В случае, если их признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 миллиона рублей и до двух лет ограничения свободы либо без таковых.

Напомним, ранее экс-замглавы управления строительства Кубани осудили за махинации при возведении Перинатального центра в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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