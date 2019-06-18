В отель-замке "Богатырь" рассказали, как сэкономить на бронировании во время «Новой волны»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-18T15:50:02+03:00

Выгодная акция, позволяющая с максимальной выгодой спланировать отдых в лучшем семейном отеле России по версии премии Travellers’ Choice, продлена до конца 2019 года

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Благодаря раннему бронированию, размещение в замке "Богатырь" в период международного музыкального фестиваля «Новая волна» обойдется гостям со скидкой до 20%. Конкурс молодых исполнителей, на который съезжаются звезды мировой величины, пройдет с 24 по 29 августа в Олимпийском парке, в шаговой доступности от "Богатыря". Планируя отдых в отеле-замке, гости автоматически окажутся в центре событий крупного музыкального фестиваля.

По условиям акции, скидка предоставляется на размещение от 5 ночей при бронировании за 30 дней до даты заезда.

Кроме того, к услугам гостей - комфортный пляж в шаговой доступности и ежедневный комплиментарный вход в первый тематический парк развлечений Сочи Парк.

Уникальный отель "Богатырь" 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

Подробности акции на сайте Sochipark.ru https://www.sochipark.ru/bogatyr

ИСТОЧНИК KP.RU