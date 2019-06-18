ПАО «ТНС энерго Кубань» рекомендует погасить задолженность за электроэнергию до повышения тарифов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-18T15:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает о ежегодном повышении тарифа с 1 июля 2019 года, в связи с этим компания рекомендует оплатить потребленную электроэнергию до 25 июня 2019 года, а также своевременно с 23 по 26 июня передать показания электросчетчика. Важно, что стоимость электроэнергии, потребленной после 1 июля 2019 года, будет рассчитана по новому тарифу.

В соответствии с Приказом РЭК-ДЦиТ от 14 декабря 2018 г. № 82/2018-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» стоимость электроэнергии составит:

Напомним, что изменение тарифов обусловлено федеральным законодательством от 03 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»и в связи с этим повышением основной ставки НДС с 18% до 20%, а также Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году».

Специалисты энергосбытовой компании рекомендуют клиентам своевременно передавать показания приборов учета, а также регулярно производить оплату потребленной электроэнергии.

Передать показания, получить счет на оплату потребленной электроэнергии и оплатить его можно на сайте компании kuban.tns-e.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU