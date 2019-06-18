На нудистском пляже Геленджика скончался пенсионер

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-18T16:14:09+03:00

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На нудистском пляже, расположенном между Геленджиком и селом Дивноморское, скончался пенсионер. Полураздетое тело 74-летнего мужчины обнаружили другие отдыхающие 16 июня 2019 года.

- По факту гибели пожилого мужчины назначено проведение проверки и судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пишет «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, В Новокубанске произошел несчастный случай. В пруду утонула 11-летняя девочка. Информация о смерти подростка появилась в одном из пабликов социальной сети. Ребенок пропал 17 июня около 17:00. Через несколько поступило сообщение о том, что ее тело обнаружили в Солдатском пруду.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тела несовершеннолетней организовано проведение проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU