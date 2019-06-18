Жителя Кубани будут судить за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-18T16:24:03+03:00

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Прокуратура Успенского района направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в попытке реализации наркотиков в особо крупном размере.

- Как установило следствие, 16 февраля 2019 года, злоумышленник оставил несколько «закладок» на территории района. В них находилось сильнодействующее средство - производное от N-метилэфедрона. Потребители зелья должны были получить информацию о расположении тайников через Интернет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края,

Однако довести преступный умысел до конца злоумышленнику не дали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент мужчина находится под стражей. Ему может грозить наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре сотрудники полиции провели обыск в квартире 30-летнего местного жителя, дом которого находится на улице Бургасской. У него нашли более килограмма «каннабиса», 12 кустов конопли, а также фасовочные пакеты, электронные весы и курительное приспособление.

ИСТОЧНИК KP.RU