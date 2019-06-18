2019-06-18T16:56:51+03:00
Происшествия

На Кубани чиновник незаконно разрешил вырубку деревьев

Этим он санкционировал нанесения ущерба более чем в 36 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники ОМВД по Тихорецкому району выявили факт превышения должностных полномочий главой одного из сельских поселений муниципалитета.

- Как установили в ходе оперативных действи1й, к чиновнику обратилась местная жительница, которая попросила выдать разрешение на вырубку деревьев, находящихся на принадлежавшем ей земельном участке, который относился к категории земель сельскохозназначения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В итоге, глава сельского поселения подписал порубочный лист. Это привело к вырубке 11 353 деревьев различных пород. Нанесенный ущерб оценивается более, чем в 36 млн рублей. Материалы проведенной проверки направлены в СУ СК РФ по Краснодарскому краю для решения о возбуждении уголовного дела.

Напомним, минсельхоз Кубани вместе с муниципальными органами управления АПК сейчас осматривают сельхозпредприятия края, пострадавшие от града. 8 июня стихия обрушилась на Красноармейский район, 12 июня крупный град выпал в Абинском и Крымской районах. Сейчас в этих муниципалитетах подсчитывают ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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