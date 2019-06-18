Там, на неведомых дорожках: туристические маршруты Кубани обзавелись устойчивым интернетом

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-18T16:59:08+03:00

Пользоваться голосовой связью и скоростным выходом в сеть даже в малоизвестных местах смогут абоненты МТС

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Это стало возможно благодаря установке дополнительных базовых станций МТС. Теперь туристы могут постоянно находиться на связи как на территории топовых курортов, так и на малоизвестных маршрутах.

Одним из наиболее популярных мест посещения является центр винного туризма Абрау-Дюрсо. Теперь устойчивая связь и скоростной интернет здесь доступны на экскурсионных площадках, у знаменитого озера и в парке. В июне текущего года интернет МТС появился также на территории расположенного неподалеку отеля-усадьбы «Круглое озеро». Впервые жители близлежащего эко-поселения смогли воспользоваться мобильной связью.

Кроме того, с начала года связь МТС пришла в менее известные, но не менее привлекательные туристические места. Так, мобильная сеть заработала в небольшом поселке Победа в горном районе Адыгеи. Центром притяжения туристов здесь служит мужской монастырь 19 века.

Базовая станция появилась и еще в одном адыгейском поселке Гончарка, знаменитом своим дендропарком и музеем камней с необычными артефактами.

Также в районе Большого Сочи заработала мобильная связь в селе Мамедова щель. Из-за особенности расположения в узкой долине реки Куапсе между горными хребтами телефон не принимал сигнал. Между тем Мамедова щель привлекает множество экстремалов и любителей активного отдыха живописными водопадами и карстовыми пещерами. Новая базовая станция позволила решить и эту проблему.

- Наш регион уникален, и мы бы хотели, чтоб как можно больше людей познакомились с его красотами и при этом не были ограничены в привычных услугах – голосовой связи и интернете, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

ИСТОЧНИК KP.RU