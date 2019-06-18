2019-06-18T17:02:47+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе студент попал под поезд

Машинист «Ласточки» не успел затормозить
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Проводится проверка.Проводится проверка.
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Трагедия случилась поздно вечером в районе Очаровательной полянки Горячего Ключа. Там поезд сбил молодого человека.

Известно, что в то время по железнодорожным путям ехала «Ласточка». Вагоны следовали из Краснодара в Сочи. Когда машинист заметил парня, то попытался остановить поезд.

- Он подавал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако из-за того, что расстояние было небольшим, остановить поезд быстро не удалось, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть. Личность погибшего сейчас устанавливается, так как документов при нем не было. По предварительным данным, погибший - местный житель, его возраст - около 20 лет.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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