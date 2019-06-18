В Краснодарском крае стартовала акция «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-18T17:37:19+03:00

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Краснодарский край присоединился ко всероссийской акции «Красная гвоздика». В ее рамках волонтеры распространяют значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю». Их можно найти в городских парках и скверах, на центральных улицах и в других общественных местах Кубани.

- Помимо этого, значок «Красная гвоздика» можно приобрести в крупных торговых сетях и у партнеров акции. Деньги, собранные в ходе акции, направят на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых действий, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в ходе акции «Красная гвоздика», которая проходила в 2018 году, россияне пожертвовали, в общей сложности, более 20 млн рублей. Благодаря этому адресную помощь получили более 100 ветеранов и 4 специализированных госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU