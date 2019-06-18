Жителям и гостям Краснодара расскажут об истории главной улицы краевой столицы
В Краснодаре 20 июня 2019 года пройдет бесплатная экскурсия «Главная улица Красная» . Ее проведет Туристско-информационный центр города.
- Участники мероприятия отправятся в путь в 10 утра. Они посетят Войсковой собор Александра Невского. Затем прогуляются с экскурсоводом по ул. Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Жителям и гостям столицы Кубани расскажут о городских достопримечательностях, их истории, смогут увидеть дореволюционные постройки старого Екатеринодара и оценить современные городские скульптуры. Завершится прогулка через 1,5 час в сквере им. Жукова.
Записаться на экскурсию можно с 09:00 до 18:00 часов по телефону: 8 (861) 218-97-77.
Напомним, туристические маршруты Кубани обзавелись устойчивым интернетом. Это стало возможно благодаря установке дополнительных базовых станций. Теперь туристы могут постоянно находиться на связи как на территории топовых курортов, так и на малоизвестных маршрутах.
ИСТОЧНИК KP.RU