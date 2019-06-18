2019-06-18T17:53:19+03:00
Звезды

Жителям и гостям Краснодара расскажут об истории главной улицы краевой столицы

Всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 20 июня 2019 года пройдет бесплатная экскурсия «Главная улица Красная» . Ее проведет Туристско-информационный центр города.

- Участники мероприятия отправятся в путь в 10 утра. Они посетят Войсковой собор Александра Невского. Затем прогуляются с экскурсоводом по ул. Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жителям и гостям столицы Кубани расскажут о городских достопримечательностях, их истории, смогут увидеть дореволюционные постройки старого Екатеринодара и оценить современные городские скульптуры. Завершится прогулка через 1,5 час в сквере им. Жукова.

Записаться на экскурсию можно с 09:00 до 18:00 часов по телефону: 8 (861) 218-97-77.

Напомним, туристические маршруты Кубани обзавелись устойчивым интернетом. Это стало возможно благодаря установке дополнительных базовых станций. Теперь туристы могут постоянно находиться на связи как на территории топовых курортов, так и на малоизвестных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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