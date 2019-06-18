2019-06-18T18:35:27+03:00
Общество

Жильцов сочинских самостроев не будут выселять из квартир

С теми, кто имеет документы о праве на собственность, заключат мировые соглашения
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи прошла встреча градоначальника Анатолия Пахомова с жителями, которые приобрели квартиры в самовольно возведенных многоквартирных домах. В результате, принято решение – не выселять граждан из жилья. С ними мэрия заключит мировые соглашения.

- Зачастую, нарушения при возведении многоквартирных домов выявлялись на ранней стадии строительства. Администрация курорта обращалась в суды, но те становились на сторону застройщиков, что позволило последним узаконить здания. А пока тяжбы шли в судах высшей инстанции, квартиры в домах успевали продать, обманывая, таким образом, приобретателей. Получается, что люди покупали жилье, не зная, что дом все-таки может пойти под снос, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас в мэрии курорта приняли решение, отказаться от сноса самостроя, при условии, что дома безопасны и отвечают необходимым нормам. В частности, здания были в необходимом объеме обеспечены коммунальными услугами (вода, электроэнергия, канализация), а также, чтобы они соотвествовали нормам пожарной безопасности.

Если данные условия не соблюдены, но есть возможность подведения необходимых коммуникаций, то это и будет являться условием мирового соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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