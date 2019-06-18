2019-06-18T18:50:37+03:00
Общество

На Кубани домовладение инвалида подключат к газоснабжению после вмешательства прокуратуры

Семье местного жителя выданы технические условия на проведение процедуры
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Прокуратуру Красноармейского района обратился местный житель, являющийся инвалидом 2-й группы. Он рассказал, что его семья не может получить от администрации Новомышастовского сельского поселения технические условия на подключение к газопроводу.

- В ходе проведенной проверки выяснилось, что строительство газораспределяющих сетей осуществлялось за счет софинансирования из федерального, регионального бюджетов, а также собственных средств граждан. Затем газопровод был переведен в собственность администрации сельского поселения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Затем чиновники заявили, что будут выдавать технические условия на подключение к газопроводу только тем местным жителям, которые участвовали в софинансировании его строительства, что является недопустимым и незаконным. Данные действия местной администрации ущемляли права инвалида и других жителей. Прокуратура вынесла представление в адрес чиновников.

В результате, инвалиду и местным жителям выдана разрешительная документация на подключение к газопроводу низкого давления в х. Прикубанский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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