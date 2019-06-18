2019-06-18T19:13:53+03:00
Общество

В Краснодаре на оживленном перекрестке отключат светофор

Электронный регулировщик не будет работать почти двое суток
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат светофор на пересечении ул. Сормовской и им. Тюляева. Он не будет работать с 22.00 18 июня до 17.00 20 июня. Отключение электронного регулировщика связано с заменой оборудования.

- Водителей предупреждают, что данный светофорный объект не будет функционировать почти двое суток. В это время необходимо быть предельно внимательными, при проезде данного перекрестка, строго следовать указаниям разметки и дорожных знаков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения заторовых ситуаций, регулировать движение на пересечении ул. Сормовской и им. Тюляева будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, до конца года в краевой столице уберут с маршрутов автобусы № 68, 74, 32, 85 и 183А. Информация об этом содержится в постановлении главы Краснодара, которое опубликовано на официальном сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знаком качества «Сделано на Кубани» отметили продукцию 54 предприятий
Кубанский конькобежец может стать «Спортсменом года – 2019»
На Кубани домовладение инвалида подключат к газоснабжению после вмешательства прокуратуры
Жильцов сочинских самостроев не будут выселять из квартир
Жителям и гостям Краснодара расскажут об истории главной улицы краевой столицы
В Краснодарском крае стартовала акция «Красная гвоздика»
В Горячем Ключе студент попал под поезд
Там, на неведомых дорожках: туристические маршруты Кубани обзавелись устойчивым интернетом
На Кубани чиновник незаконно разрешил вырубку деревьев
Жителя Кубани будут судить за распространение наркотиков
На нудистском пляже Геленджика скончался пенсионер
ПАО «ТНС энерго Кубань» рекомендует погасить задолженность за электроэнергию до повышения тарифов
В отель-замке "Богатырь" рассказали, как сэкономить на бронировании во время «Новой волны»
Двух краснодарцев осудят за хищение медоборудования для перинатального центра в Сочи
«Подлог животного»: В Краснодаре подозревают кинолога в краже служебной собаки
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией