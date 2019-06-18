В Краснодаре на оживленном перекрестке отключат светофор

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-18T19:13:53+03:00

Электронный регулировщик не будет работать почти двое суток

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат светофор на пересечении ул. Сормовской и им. Тюляева. Он не будет работать с 22.00 18 июня до 17.00 20 июня. Отключение электронного регулировщика связано с заменой оборудования.

- Водителей предупреждают, что данный светофорный объект не будет функционировать почти двое суток. В это время необходимо быть предельно внимательными, при проезде данного перекрестка, строго следовать указаниям разметки и дорожных знаков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения заторовых ситуаций, регулировать движение на пересечении ул. Сормовской и им. Тюляева будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, до конца года в краевой столице уберут с маршрутов автобусы № 68, 74, 32, 85 и 183А. Информация об этом содержится в постановлении главы Краснодара, которое опубликовано на официальном сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU