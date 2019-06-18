Кубанский конькобежец может стать «Спортсменом года – 2019»

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-18T19:47:27+03:00

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Известное глянцевое издание – журнал «GQ» обнародовал список номинантов на ежегодную премию «Человек года». В него попали выдающиеся деятели кино, рестораторы, бизнесмены, музыканты и спортсмены. В числе прочих в список вошел воспитанник сочинского краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Павел Кулижников .

- В 2019 году конькобежец стал автором нового рекорда на дистанции 500 метров во время финального этапа Кубка Мира в Солт-Лейк-Сити (33,610 секунды). Также в нынешнем сезоне Кулижников стал двукратным обладателем Кубка Мира и трижды – чемпионом планеты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края.

Помимо Павла Кулижникова номинантами на звание «Спортсмен года - 2019» по версии «GQ» стали: боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, прыгун с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

Голосование за претендентов продлиться до конца июля 2019-го. А результаты конкурса опубликуют в октябрьском номере журнала.

ИСТОЧНИК KP.RU